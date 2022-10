Obozy językowe w Polsce i za granicą – korzyści i koszty

Posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym to w obecnych czasach niezbędne minimum. Warto więc zacząć naukę jak najwcześniej. Jednym ze sposobów na szybkie przyswojenie języka jest wyjazd na obóz językowy. Można zdecydować się na lokalną ofertę lub wyjechać do innego kraju. Jakie są jednak koszty takiego przedsięwzięcia?