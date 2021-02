Obudź swoje ciało

Masz problem z porannym wstawaniem? Nie ty jedna. Sposobów na dodanie sobie wigoru tuż po obudzeniu jest wiele:podwójne espresso, krótka gimnastyka, szybki prysznic. Aby zadziałał bardziej pobudzająco, sięgnij po naturalne żele pod prysznic i balsamy do ciała YUMI. To idealny sposób na szybki zastrzyk energii, piękną skórę i dobry początek dnia, nawet gdy masz naprawdę niewiele czasu.

Dzięki kosmetykom YUMI Twoja skóra będzie przez cały dzień dobrze nawilżona, miękka i gładka. Ich bazą jest naturalny sok z aloesu w stężeniu 99%, który dba o właściwe nawodnienie i odświeża skórę. Najpierw sięgnij po orzeźwiający żel pod prysznic. Dzięki dodatkowi kwasu mlekowego pomoże on utrzymać prawidłowe pH skóry, nie będzie też jej wysuszał ani podrażniał. Następnie na świeżo umytą i osuszoną skórę zaaplikuj balsam. Zawiera on naturalne oleje: migdałowy i kokosowy, które dostarczą skórze cennych składników odżywczych, m.in. niezbędnych dla jej dobrej kondycji nienasyconych kwasów tłuszczowych. Znajdziesz w nim też regenerujące masło shea, witaminę E, zwaną witaminą młodości, która jako silny antyoksydant opóźnia procesy starzenia się skóry, a także nawilżający i wygładzający mocznik oraz łagodzącą alantoinę. Dzięki tym składniom możesz go stosować bez ryzyka podrażnień nawet, jeśli masz bardzo wrażliwą skórę, której często towarzyszy nieprzyjemne uczucie ściągnięcia.