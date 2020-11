Oczyszczanie i jonizacja - jak poprawić jakość powietrza którym oddychamy?

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele nieczystości znajduje się w powietrzu, którym oddychamy. Jak wielokrotnie mogliśmy się już przekonać, zagrożenie istnieje o każdej porze roku, niezależnie od pogody. Co więcej, niebezpieczeństwo nie znika w momencie, gdy wracamy do domu czy przebywamy w biurze.

Czy istnieje jakikolwiek sposób, aby się przed tym ochronić? Naturalnie, że tak. Jednym ze sposobów jest zaopatrzenie się w dobrej jakości oczyszczacze, które sprawią, że będziemy mogli przestać obawiać się o swoje zdrowie za każdym razem, gdy weźmiemy głębszy oddech.

Jak działają oczyszczacze powietrza?

Zanieczyszczone powietrze to jeden z głównych problemów współczesnych czasów. To właśnie w nim należy dopatrywać się przyczyny wielu chorób oraz dolegliwości. Szkodliwe substancje znajdujące się w atmosferze, w tym smog, wirusy, bakterie, alergeny, mnóstwo przeróżnych związków lotnych wpływają zarówno na nasze ciało, jak i samopoczucie. To dlatego tak ważną zdobyczą technologii są oczyszczacze powietrza, do których przekonuje się coraz więcej osób. Urządzenia te dokładnie filtrują bowiem powietrze, usuwając z niego wszelkie niepożądane elementy, a do tego posiadają wiele innych działających na naszą korzyść dodatkowych funkcji.

Na jaki oczyszczacz się zdecydować?

To pytanie zadaje sobie wielu konsumentów, ale niestety nie ma na nie jednej, prostej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jakie mamy oczekiwania, co chcemy osiągnąć i przede wszystkim, gdzie umieścimy oczyszczacz. Inny model sprawdzi się bowiem w mieszkaniu czy domu, a jeszcze inny w przestrzeni biurowej. Można jednak wymienić kilka kluczowych parametrów, na który trzeba zwrócić uwagę. Mowa przede wszystkim o szybkości przepływu powietrza, możliwościach związanych z niwelowaniem jak najdrobniejszych substancji, a także tym, jak duży procent zanieczyszczeń zatrzymuje filtr. Nie bez znaczenia będzie także jego energooszczędność, głośność pracy, jak i to, czy posiada jakieś dodatkowe funkcje. Z uwagi na to warto spojrzeć na oczyszczacze powietrza Sharp: UA-HG50, UA-HG60, UA-HD40, UA-HD50, które spełniają wysokie standardy jeśli chodzi o skuteczność działania, a także precyzję wykonania.

Oczyszczanie i jonizacja - wszystko, co trzeba wiedzieć

Poziom jakości powietrza, którym oddychamy w zamkniętych pomieszczeniach, jest zależny od wielu czynników. Sprzymierzeńcem nieczystości unoszących się wokół nas jest bardzo często brak wilgotności. To dlatego wiele urządzeń wzbogacono o dodatkowe funkcje nawilżające powietrze. Oczyszczacze powietrza bardzo często posiadają także możliwość tzw. jonizacji. Odpowiednio najonizowane powietrze ma około dwa razy więcej jonów ujemnych niż dodatnich. Jak się jednak okazuje, w większości pomieszczeń mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, przede wszystkim z uwagi na emisję dużej liczby jonów dodatnich ze sprzętu elektronicznego.

Na czym polega technologia Plasmacluster?