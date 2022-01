Oczyszczanie twarzy Liście Manuka- noworoczne postanowienia

Pierwszy to produkt, który stosować można do dwóch razy w tygodniu. Jest to także sprzedażowy hit i niekwestionowany król kosmetycznych list przebojów

Liście manuka PASTA DO GŁĘBOKIEGO OCZYSZCZANIA TWARZY PRZECIW ZASKÓRNIKOM produkt wegański, 90% składników pochodzenia naturalnego, oczyszczanie skóry normalnej, tłustej i mieszanej. Głęboko oczyszczający, spłukiwalny produkt w formie pasty. Skutecznie redukuje niedoskonałości skóry. Przywraca skórze naturalną równowagę i świeżość. Substancje czynne głęboko oczyszczające: ekstrakt z liści Manuka o działaniu antybakteryjnym, ściągająco-normalizująca zielona glinka, aktywna baza myjąca. Odblokowuje pory skóry z nadmiaru sebum. Ma delikatne właściwości ściągające i złuszczające. Zapobiega powstawaniu zaskórników. Przeciwdziała tworzeniu niedoskonałości skóry. Przygotowuje skórę do zabiegów pielęgnacyjnych. Pojemność 75 ml, cena na półce 8,98 zł, dostępna na ziaja.com