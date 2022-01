OCZYSZCZANIE W RYTMIE NATURY, KTÓRE ZMIENIA WSZYSTKO!

WYGŁADZAJĄCY PEELING 2w1 CERA SUCHA I NORMALNA

Połączenie enzymów z mikrodrobinkami. Nawilżania ze złuszczaniem. Peeling pozwala na dobranie siły złuszczania do aktualnych wymagań skóry suchej i normalnej. Skutecznie usuwa martwy naskórek, dodatkowo wydobywając ze skóry to, co najlepsze – jej piękno, gładkość, blask i świeżość!