Od Kobiet dla Kobiet - spełnij marzenia swoje i innych z kolekcją limitowaną answear.LAB

Mocnym punktem limitowanej kolekcji są inspirujące hasła, werbalizujące nasze emocje, dodające odwagi i zachęcające do działania. Slogany, takie jak "Be individualist", "This girl can", "Be Brave!" zostały umieszczone na T-shirtach i innych elementach odzieży, obok motywu festiwalowej lawy. W sesji wizerunkowej Girl Power wystąpiła Paulina Przybysz, dyrektorka artystyczna Women’s Voices Bydgoszcz Festival, stając się kolejnym łącznikiem kolekcji z muzycznym wydarzeniem.