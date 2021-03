Od świata sztuki, przez muzykę, po modę: dołącz do Klubu CCC i poznaj jego ambasadorów

Wynikiem tego są ekskluzywne materiały wideo, w dwóch odsłonach, przedstawiające ambasadorów Klubu CCC, którzy na wszystkich filmach mają na sobie buty Sprandi. Bohaterów po raz pierwszy można poznać w krótkim wywiadzie, który przybliża ich działalność, cechy charakteru i pasje. Formuła pozwala w autentyczny i naturalny sposób pokazać ich osobowość i styl bycia. Drugi materiał ma za zadanie ukazać ich w środowisku naturalnym, codziennym, by z bliska przybliżyć ich zainteresowania, talenty i charakter.

Janek Marek

Dedykowane klubowi CCC współprace znaleźć można w aplikacji marki. Zaplanowano m.in. specjalne, eksperckie artykuły, które uczestnicy stworzą w nawiązaniu do najnowszej kolekcji Sprandi. Każdy z teksów będzie miał na uwadze ich indywidualne potrzeby, styl, pasje i zainteresowania. Dodatkowo, każdy z ambasadorów wybierze swoje ulubione modele butów Sprandi, które później zostaną wyselekcjonowane i odpowiednio oznaczone w aplikacji marki.

Kampania najnowszej kolekcji marki Sprandi, podobnie jak ukazane w niej projekty, utrzymana jest w stylu lat 90. – jest klimatyczna, dynamiczna i pełna pozytywnej energii. Złapani w ruchu modele, rowery i vintage samochody tworzą wyjątkowy nastrój, który przenosi w czasie i inspiruje. Sportowe buty Sprandi doskonale pasują do osób prezentujących różny styl, zawód i pasje. Świetnie sprawdzają się w życiu codziennym jako uzupełnienie różnorodnych stylizacji.

Oprócz interesujących treści, w Klubie CCC czekają na Was atrakcyjne rabaty i oferty przygotowane we współpracy z ciekawymi partnerami. Dołącz do Klubu CCC na ccc.eu lub w aplikacji marki i bądź na bieżąco!