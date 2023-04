Od Wschodu Do Zachodu - saga o kobietach wywodzących się z rodziny Rossnowskich

Taki jest początek "Ucieczki" – pierwszego tomu wielotomowej sagi "Od Wschodu do Zachodu". Poznamy w niej zagmatwane losy siedmiu pokoleń polskich kobiet, których protoplastką stała się pani Biernacka, z domu Rossnowska. Mijają dziesiątki lat, na świat przychodzą kolejne potomkinie Emilii ciągle poszukujące swej tożsamości i dobijające się o równouprawnienie. Historia kobiet z rodziny autora zainspirowała go do napisania cyklu, który odzwierciedli losy kobiet, ich walkę o własną autonomię, możliwość samorealizacji, odkrywanie nowych możliwości życiowych. Autor po mistrzowsku łączy historię z fikcją literacką i zabiera czytelników w porywającą podróż w czasie. Stanisław Krzemiński to doświadczony scenarzysta i twórca filmów i seriali, co zdecydowanie odbija się w stylu prowadzenia narracji. Jest on bardzo sugestywny, pełen rozmachu, bardzo angażuje czytelnika. Autor tworzy niezmiernie wciągający klimat oraz interesujących bohaterów, wzbudzających wiele emocji. Niedoświadczona dziewczyna, wyzwolona i odważna kobieta, bezwzględny i samolubny generał, martwiący się o los córki rodzice – wszyscy oni tworzą wspaniałą atmosferę pierwszego tomu. A końcówka zostawia czytelnika z pytaniami: co dalej z Emilią? Jak potoczą się jej losy? Co stało się z Luizą? I czy generał dopnie swego i uwiedzie nastolatkę? "Ucieczka" to doskonały pierwszy tom, otwierający furtkę do świata niezwykłych kobiet! Zarysowuje zarys wydarzeń i zachęca do dalszej lektury.