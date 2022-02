Odkryj siłę naturalnej pielęgnacji z grecką marką Apivita

Włosy

Podchodząc do pielęgnacji włosów, należy zadać sobie pytanie "czego im potrzeba?" – nawilżenia, odżywienia, a może ochrony koloru lub wzmocnienia? Mało osób również wie, że przed myciem włosów, warto zacząć od pielęgnacji wstępnej. Chodzi przede wszystkim o regenerację skóry głowy oraz wzmocnienie działania produktów do dalszej higieny i pielęgnacji włosów. Takie działanie zapewni wzbogacony w regenerująco-odżywcze olejki ziołowe olejek Apivita Rescue. Kolejnym krokiem jest użycie odpowiednio dobranego do rodzaju włosów szamponu, a następnie odżywki, którą powinno się zostawić na włosach na co najmniej 5 minut – tak, by wszystkie składniki aktywne miały szansę optymalnie zadziałać. A jeśli zależy nam na wzmocnionym efekcie – nawilżenia, nabłyszczenia lub regeneracji, najlepiej sprawdzi się maska do włosów. Dla wszystkich fanów naturalnych rozwiązań pielęgnacyjnych ciekawa okazać się może informacja, że w maskach Apivita wodę zastąpiono wyciągiem z greckiego organicznego rozmarynu.