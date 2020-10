WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Artykuł sponsorowany Odkryj swoje naturalne piękno z kosmetykami Jusee Autentyczność, prawda, wewnętrzna moc - absolutnie każdy z nas je w sobie ma! Co więcej, to właśnie one są naszym największym potencjałem. Kreatorzy kosmetyków Jusee doskonale to wiedzą i dlatego dają nam przestrzeń na tworzenie makijażu, który nie stworzy maski, a uwydatni nasze prawdziwe JA. Co to właściwie oznacza? Sprawdź! Podziel się (materiały partnera) Moda i makijaż są to po, żeby się nimi bawić. Są znakomitym polem do eksperymentów nie tylko ze swoim wizerunkiem zewnętrznym, lecz także naszym temperamentem, emocjami, przekonaniami. Dzięki stylizacjom możemy szukać prawdziwych siebie. Odkrywać to, co mamy w środku. To, co jest naszą największą wartością i ogromnym potencjałem - nasze wnętrze oraz kryjące się w nim piękno! JA = prawda Kosmetyki marki Jusee zostały stworzone właśnie z myślą o odkrywaniu autentycznego, głębokiego JA każdej z nas. Nie mają na celu przekoloryzowywania rzeczywistości, ukrywania naturalności pod ujednoliconą maską i szufladkowania ludzi w kanony, w które i tak mieści się zaledwie garstka. Nie, współczesny świat nie chce ograniczeń! Nie chce narzucać nam tego, jakie mamy być. Grunt to odkryć siebie, zaakceptować i docenić, bo jak mówi twórczyni marki Jusee, jedna z największych gwiazd młodego pokolenia, Julia Wieniawa: „Bądźmy naturalne, kochajmy siebie i swój wygląd". Dodaje też, że dzięki temu możemy mankamenty zmienić w swoje atuty, a niezależnie od tego, jaki mamy typ urody, skąd pochodzimy, jaki mamy kolor skóry, możemy czuć się pięknie! Ideą Jusee jest podkreślanie naszych naturalnych - a tym samym wyjątkowych i jedynych w swoich rodzaju - atrybutów. Co więcej, bazą do tego są dogłębnie przemyślane kosmetyki, które łączą w sobie naturalne składniki z działaniem najnowszych, innowacyjnych rozwiązań. Marka przykłada do tego ogromną wagę już na etapie doboru wspomnianych składników - dba o ich jakość i pochodzenie, by finalnie wybrać te, które dodatkowo pielęgnują i dbają o naszą skórę: certyfikowane, organiczne oleje, naturalne masła, witaminy, innowacyjne kompleksy. Łącząc je w formułach kosmetyków kolorowych Jusee wpisuje się w globalny trend multifunkcyjnego, etycznego, wegańskiego make up'u na miarę XXI wieku! Naturalne piękno = siła kosmetyków Jusee Poznaj całą paletę barw, w jakich dostępna jest pomadka do ust SHAMELESS LIP CRAYON! Czerwona szminka Jusee doda Ci pewności siebie, odcień delikatnego różu - Spoiled Angel - podkreśli delikatność, a Frizzante Rose uwydatni w Tobie nutkę szaleństwa. Każdy z nas ma w końcu wiele twarzy i to też jest naturalne! Naturalne składniki? Nie stanowią stu procent kosmetyków Jusee - tak, jesteśmy co do tego w pełni szczerzy i nie udajemy, że jest inaczej. Co jednak ważne, stanowią one istotną część kreowanych przez nas produktów. Przykład? W maskarze do rzęs VIRTUOSA znajdziesz m.in. olej z nasion bawełny, który świetnie regeneruje włoski, zaś olej makadamia jest prawdziwą bombą witaminową, zawiera, chociażby witaminy A i E, czyli jedne z silniejszych naturalnych przeciwutleniaczy. Idea tworzenia kosmetyków user-friendly to obecnie podstawa - każda z nas powinna mieć nieograniczony i łatwy dostęp do tego, czego pragnie. Zbędne utrudnienia są nikomu niepotrzebne! Obawiasz się, że kosmetyki wegańskie nie mogą stawać w szranki z innymi? Błąd! Udowadniamy, że etyka w makijażu to jego dodatkowa siła, a piękno i luksus mogą iść w parze z dobrem i otwartym sercem. Naturalność? Podążaj za marzeniami z Jusee! Siła marzeń jest nieposkromiona! Zastanawiasz się, co mają z tym wspólnego kosmetyki do makijażu? Bardzo dużo, ponieważ obecny poziom świadomości pozwala patrzeć głębiej i widzieć nie tylko konkretny produkt, lecz także stojące za nim wartości, idee, przesłania. Dla nas naturalnym jest podążanie za swoimi marzeniami. Dlaczego warto to robić? Najlepszej odpowiedzi udzieliła na to pytanie Julia Wieniawa - kiedy zapytano ją właśnie o to, dlaczego tworzy markę kosmetyczną, odparła: „Bo mogę!". Niech każda z nas zapamięta tę odpowiedź - możemy znacznie więcej, niż nam się często wydaje!