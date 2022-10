Odkurzacz do wągrów bezlitośnie rozprawia się z zaskórnikami

Odkurzacz do wągrów marki Liberex ma trzy tryby pracy (najniższy tryb nada się do cery wrażliwej, średni do cery suchej, a najwyższy tryb do cery tłustej) i cztery końcówki, które odpowiadają na inne potrzeby skóry: szeroka, okrągła efektywnie usuwa zaskórniki, wąska i owalna ujędrnia skórę twarzy, a mniejsza oczyszcza trudno dostępne miejsca, okolicę oczu, polecana jest cerze wrażliwej. Czwarta końcówka to głowica do mikrodermabrazji, umożliwia delikatne złuszczanie naskórka.