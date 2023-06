Odpowiedzialna moda nie musi być totalnie minimalistyczna.

Rozwagę i równowagę w modzie traktują serio, dlatego już na początku działalności stworzyły program SECOND LIFE, zachęcając do wymiany nieużywanych już ubrań Cheeky Monkey na kod rabatowy. Oddane ubrania trafiają ponownie do obiegu i są dostępne w sklepie online marki. W programie, oprócz rzeczy z drugiej ręki, dostępne są również prototypy oraz produkty, które z różnych przyczyn nie trafiły do regularnej sprzedaży.