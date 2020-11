Odpowiedzialny design i ponadczasowe wnętrza - premiera albumu Homebook Design vol. 7

Design to moc mądrej kreacji

Mnogość rozwiązań i stylów

- Odpowiedzialne projektowanie to nie tylko kompletny projekt ekologicznego domu. To również renowacja starej posadzki zamiast kupna paneli, to używanie naturalnych i biodegradowalnych materiałów, to zastosowanie takiego samego materiału do kilku elementów wnętrza, by zniwelować część odpadów, to dekoracje DIY, to meble z drugiej ręki lub od lokalnych rzemieślników. Wszystko po to, by pokazać, że bez względu na gust i preferowany styl, możesz stworzyć wnętrze z poszanowaniem dla unikalnej historii miejsca lub elementów aranżacji i odpowiedzialnością za jego przyszłość – podsumowuje Anna Poprawska.