Odświeżenie koloru po okresie wakacyjnym

Jeśli decydujemy się na koloryzację po tak wykańczającym okresie, warto zastosować środki ochronne. Dla włosów wrażliwych na zabiegi chemiczne rozwiązaniem jest Kuracja Moroccanoil. To pionierski produkt na bazie olejku do pielęgnacji włosów, który dał początek ogólnoświatowej modzie na olejek arganowy. Pozwala na głębokie odżywienie, wygładzenie, ułatwia układanie i nadaje blasku. Jest uniwersalna – można ją stosować jako bazę do każdego rodzaju pielęgnacji i zabiegu (jako odżywkę, preparat do wykończenia fryzury lub stylizacji), aby utrzymać włosy w pełni witalności.