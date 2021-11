Okiełznaj stres dzięki mocy ziół i roślin

Jakie są najczęstsze przyczyny stresu? Okazuje się, że to praca lub też studia oraz kwestie finansowe wywołują w nas największy stres. Martwimy się, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy w tym, co robimy, czy nie brakuje nam ambicji. Zastanawiamy się, czy wystarczy nam pieniędzy do końca miesiąca, czy dobrze zabezpieczamy się na przyszłość. Stresujemy się, czy wkrótce nie stracimy swojej posady. O ile takie myśli pojawiające się od czasu do czasu mogą mobilizować do działania, o tyle ciągłe wzbudzanie w sobie stresu niesie negatywne skutki dla organizmu.