Okna bez zacieków i smug. Kilka prostych wskazówek

Oto kilka nieoczywistych wskazówek, które sprawią, że mycie pójdzie znaczniej sprawniej, a okna pozostaną bez smug i zacieków. Przede wszystkim ważna jest pora dnia, podczas której myjemy okna. Mycie okien w słońcu to bowiem istna syzyfowa praca: woda szybko wtedy paruje, zostawiając na szybie zacieki. Dlatego warto zorientować się, na który kierunek świata wychodzi okno i umyć je, gdy nie będą padały na nie promienie słońca. Plastikowe ramy okienne warto przetrzeć ścierką zamoczoną w wodzie z dodatkiem płynu do naczyń. Jeśli nie chcemy wydawać pieniędzy na drogie płyny do mycia szyb i specjalne ściereczki do polerowania, świetnie sprawdzi się mieszanka wody i płynu do naczyń oraz stare gazety do przetarcia.

Rozwiń