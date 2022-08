Okulary damskie – jak dobrać do kształtu twarzy i nie tylko

Niektóre wady wzroku wymagają noszenia szkieł korekcyjnych. Dobór odpowiednich szkieł do danej wady wzroku – ich mocy, budowy, powłok, materiału – tak, by należycie ułatwiały nam funkcjonowanie to jedna rzecz. W tym pomoże nam wykwalifikowany optyk lub optometrysta. Drugą rzeczą jest wygląd: kształt okularów, grubość oprawki czy jej kolor. One to powinny być dopasowane do naszej urody – i to do wielu jej elementów. Na szczęście okulary damskie – i okulary korekcyjne, i te przeciwsłoneczne – to pod tym względem szeroki asortyment. Dzięki temu możesz zdecydować, w jakich okularach wyglądasz najkorzystniej i takie ich oprawki oraz kształt szkieł wybrać. Aby nie zagubić się w tym, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze okularów, tak by dodały szyku i podkreśliły mocne strony urody, poniżej parę wskazówek.