Olej lniany – płynne złoto W małych, brązowych nasionach lnu drzemie duża moc. Wytwarzany z nich olej nieprzypadkowo cieszy się coraz większą popularnością i jest określany mianem „płynnego złota". Dzięki dużej zawartości składników odżywczych wpływa on korzystnie na funkcjonowanie organizmu. Podziel się Olej lniany – płynne złoto (materiały partnera) Czym jest olej lniany i jaki ma skład? Nasiona lnu (siemię lniane) są szeroko wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, głównie ze względu na swój skład – zawierają one ok. 40 proc. tłuszczu, 30 proc. błonnika i 20 proc. białka. Olej lniany tłoczony na zimno to cenne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych (w szczególności omega-3) oraz witamin E i z grupy B (B1, B2, B5 i B6). W składzie tego produktu znajduje się szereg pierwiastków, np. cynk, żelazo, miedź i magnez. Olej z lnu to także źródło fitoestrogenów (hormonów roślinnych), które występują w postaci steroli. Dlaczego olej lniany jest zdrowy? Głównym powodem jest jego bogaty skład, który reguluje działanie wielu układów, np. krążenia. Ze względu na właściwości prozdrowotne olej lniany coraz częściej gości nie tylko w kuchniach konsumentów – jest on wykorzystywany również jako naturalny kosmetyk. materiały partnera (materiały partnera) Na co stosować olej lniany? Niedobór kwasów omega-3 w organizmie prowadzi do problemów z układem sercowo-naczyniowym oraz skórą – pojawić mogą się m.in. zrogowacenia. Ponieważ olej z lnu jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, to wykazuje działania prozdrowotne. Na co stosować olej lniany? Olej lniany a cholesterol Mimo że cholesterol jest człowiekowi niezbędny do prawidłowego funkcjonowania, to najczęściej jest on omawiany w negatywnym kontekście. Przyczyną jest to, że związek ten składa się z dwóch frakcji – „dobrej” HDL i „złej” LDL. Gdy we krwi jest zbyt dużo lipoprotein o niskiej gęstości, to osadzają się one na ścianach naczyń krwionośnych. Sytuacja ta jest groźna – z czasem prowadzi do rozwoju szeregu chorób układu krążenia, w tym przede wszystkim miażdżycy i choroby wieńcowej. Dieta, w której występuje olej z lnu, korzystnie wpływa na profil lipidowy krwi – pomaga w zachowaniu równowagi między frakcjami cholesterolu LDL i HDL. Z dotychczas przeprowadzonych badań wiadomo również, że kwasy tłuszczowe omega-3 obniżają ciśnienie tętnicze. Z tego względu spożywanie oleju lnianego zalecane jest także osobom, u których rozpoznano nadciśnienie. Olej lniany a choroby cywilizacyjne Choroby nowotworowe, schorzenia układu krążenia czy cukrzyca to tylko kilka z wielu przypadłości określanych mianem chorób cywilizacyjnych, które skracają życie. Według naukowców istnieje związek z ich rozwojem a niedostateczną ilością kwasów tłuszczowych omega-3 i steroli w organizmie. Niektórzy uważają, że odpowiednia ilość tych substancji jest w stanie skutecznie hamować rozwój komórek nowotworowych. Zmniejszają one także ryzyko wystąpienia cukrzycy, niwelując wahania poziom cukru we krwi. Spożywanie oleju z lnu, który jest cennym źródłem m.in. kwasów omega-3, to prosty sposób, aby zapewnić sobie ich niezbędną ilość. Prawidłowy poziom tych kwasów tłuszczowych to także gwarancja zdrowia psychicznego – dzięki nim lepiej funkcjonują komórki nerwowe kory mózgu, co z kolei obniża ryzyko wystąpienia depresji. materiały partnera (materiały partnera) Olej lniany a dieta budwigowa Olej z lnu jest jednym z fundamentalnych elementów diety budwigowej. Nazwa diety pochodzi od nazwiska niemieckiej biochemiczki, która w połowie ubiegłego wieku wraz z grupą naukowców prowadziła badania nad sposobami zapobiegania nowotworom. Jednym z jej najistotniejszych wniosków jest to, że to właśnie niedobór nienasyconych kwasów tłuszczowych (zwłaszcza omega-3) w organizmie może być przyczyną powstawania i rozwoju nowotworów. Dieta dr Budwig zakłada dostarczanie organizmowi nienasyconych kwasów tłuszczowych. W tym przypadku ich podstawowym źródłem jest właśnie olej lniany. Takie postępowanie, wraz z wyeliminowaniem z jadłospisu kancerogennych produktów spożywczych oraz cukru i żywności przetworzonej, ma być receptą na zdrowie. Olej lniany a odchudzanie Spożywanie oleju lnianego jest polecane osobom, które chcą zrzucić zbędne kilogramy i zadbać o swoją sylwetkę. Dlaczego? Olej lniany to termogenik i bogate źródło błonnika – ma on korzystny wpływ na procesy metaboliczne zachodzące w organizmie. Wzbogacenie codziennej diety o olej lniany zapewnia pobudzenie produkcji kwasów żółciowych, a kwas omega-6 odtłuszcza wątrobę. Proces odchudzania wiąże się z wprowadzeniem modyfikacji w codziennej diecie, w tym z wyeliminowaniem z niej choćby tłustych ryb (makreli, łososia czy tuńczyka). Olej lniany jest dobrym zastępczym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, na niedobór których szczególnie narażone są osoby redukujące masę ciała. Warto wiedzieć, że kwasy te biorą udział w przemianie materii. Olej lniany a skóra i włosy Nie tylko właściwości prozdrowotne oleju lnianego są doceniane wiele osób – produkt ten ma też zastosowanie kosmetyczne. Za problemy ze skórą, w tym przede wszystkim łuszczycę czy atopowe zapalenie skóry, odpowiedzialna jest niewystarczająca ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych. Tymczasem olej lniany jest ich bogatym źródłem. Z tego względu osobom ze skórą z niedoskonałościami zaleca się stosowanie m.in. kompresów czy maseczek z dodatkiem oleju z lnu. Korzystając z oleju lnianego, można też zadbać o kondycję włosów. Substancje znajdujące się w tym produkcie (zwłaszcza lignany) spowalniają łysienie i regenerują włosy. Jak stosować olej lniany na włosy? Olej z lnu można używać zamiast odżywki. Alternatywnym, ale równie skutecznym sposobem, jest olejowanie włosów. materiały partnera (materiały partnera) Gdzie i jaki olej lniany kupić? Współcześnie olej z lnu uzyskuje się na dwa sposoby. Pierwszy polega na ekstrahowaniu nasion lnu przy użyciu rozpuszczalników. Druga technika to tłoczenie na zimno. To właśnie olej lniany tłoczony na zimno (w temperaturze poniżej 35 stopni Celsjusza) oraz nierafinowany jest najbogatszy w składniki odżywcze (w tym kwasy omega-3) i wykazuje prozdrowotne właściwości. Aby jego spożywanie przyniosło oczekiwane rezultaty, musi on być zamknięty w ciemnej, grubej butelce i odpowiednio przechowywany. Gdzie kupić olej lniany? Z pewnością zakup tego produktu ze sklepu nie jest najlepszym rozwiązaniem – olej powinien być tłoczony na świeżo i najlepiej, aby jego ekspozycja na światło była jak najkrótsza. Z tego względu zdecydowanie lepiej zakupić go bezpośrednio od producenta. Sprawdzony, świeży i wysokiej jakości olej lniany tłoczony na zimno kupisz tutaj. Zakup oleju lnianego od zaufanego dostawcy to gwarancja przede wszystkim jakości. Dzięki temu, że olej zostanie przygotowany maksymalnie na kilka dni przed wysyłką, będzie wykazywał przypisywane mu właściwości. Regularnie spożywany pozwoli osiągnąć zamierzony cel – uzyskać wymarzoną wagę i kompleksowo zadbać o skórę, włosy czy zdrowie. Literatura:

4. R. Kaniewski, J. Jankowiak, K. Zajączek Nowe możliwości wykorzystania oleju lnianego tłoczonego na zimno [w:] Postępy Fitoterapii 2019, 20(3), s. 204-207.