Oleje w domowym SPA

Piękne, lśniące włosy na olejach?

Odpowiednia pielęgnacja włosów to nie tylko odnalezienie dobrego szamponu i odżywki, które dobrze wpłyną zarówno na same włosy, jak i na skórę głowy. To także sięganie po peelingi do skóry głowy i oleje, żeby zrobić tak zwane olejowanie. Olej nie nawilża, ale odżywia skórę i włosy. Można go łączyć z różnymi podkładami pod olejowanie. Podkład to substancja nałożona jako baza przed olejowaniem, najczęściej jest to żel aloesowy lub woda zmieszana z miodem, czyli składniki z właściwościami nawilżającymi. Każde włosy są inne i polubią się z innymi olejami. Najczęściej dopasowuje się je do tak zwanej porowatości włosów, ale w praktyce, dopóki się nie przetestuje danego oleju na swojej głowie, ciężko ocenić, czy włosy będą po nim piękne i zdrowe, czy będzie dla nich zbyt obciążający.