Olejowanie włosów, czyli prosty sposób na włosy pełne słonecznego blasku Skutecznym i łatwym zabiegiem na piękne włosy jest olejowanie. Wykonasz go w zaciszu własnej łazienki, zwłaszcza, że popularność olejowania ciągle rośnie i coraz więcej kobiet wybiera tego typu rozwiązanie. Dzięki regularnemu korzystaniu z tego zabiegu, efekty są szybko zauważalne. Piękny połysk i naturalny wygląd pasm to tylko przykłady rezultatów, jakie można osiągnąć przy pomocy olejków. Olejowanie włosów jest prostym i skutecznym zabiegiem pielęgnacyjnym (iStock.com) Olejowanie włosów zapewnia odżywienie oraz nawilżenie kosmyków, nawet bardzo dogłębne. Nie tylko wewnątrz dokonują się zmiany, ale także i na zewnątrz, ponieważ włosy stają się gładkie i błyszczące. Olejowanie włosów jest szczególnie polecanym zabiegiem w przypadku włosów wysokoporowatych. Jak wykonać domowy zabieg pielęgnacyjny? Olejowanie włosów krok po kroku Zabieg olejowania włosów możesz wykonać na dwa sposoby: poprzez nałożenie oleju na całą długość włosów lub olejowanie wyłącznie końcówek. Standardowym wariantem przeprowadzania tego zabiegu jest metoda na mokro, która w większości przypadków najlepiej się sprawdza. Zobacz jak wygląda olejowanie włosów krok po kroku: nakładaj wybrane olejki zawsze na czyste i rozczesane włosy – wcześniej nie mogą być stosowane inne kosmetyki;

po nałożeniu olejków na włosy, owiń głowę folią lub ciepłym ręcznikiem;

turban trzymaj przynajmniej przez 40 minut na głowie, a w przypadku ekstremalnego nawilżenia, zaleca się czasami potrzymanie oleju nawet przez 3 godziny;

po wyznaczonym czasie dokładnie umyj włosy (najczęściej dwukrotnie);

powtarzaj zabieg chociaż raz w tygodniu. Z jakich olejków do włosów skorzystać? Skuteczne olejowanie włosów wymaga użycia odpowiednich produktów. Jeśli twoje włosy są zdrowe i niefarbowane, skorzystaj z olejku kokosowego albo słonecznikowego, choć równie skuteczne mogą być olejki lniane i rycynowe. Pamiętaj, że przy włosach niskoporowatych wchłanianie olejku może się przedłużyć. Olejowanie włosów średnioporowatych najlepiej przeprowadzić za pomocą olejku jojoba czy z kiełków pszenicy. Specjalnego traktowania wymagają włosy wysokoporowate z powodu większych zniszczeń – olejek z wiesiołka, z orzechów włoskich lub z pestek winogron idealnie wspomogą odbudowanie włosów. W tym przypadku, z powodu szybkiego wchłaniania składników odżywczych, olejowanie włosów może się skrócić nawet do kwadransa. Czy można olejować włosy przetłuszczające się? Na szczęście olejowanie włosów można przeprowadzić przy każdym rodzaju włosów. Olejek z łopianu bardzo dobrze spełni swoją rolę w przypadku włosów przetłuszczających się. Wystarczy nałożyć olejek na czyste oraz suche włosy (nie mogą być przetłuszczone), ponieważ w przeciwnym wypadku zaczną wypadać z powodu obciążenia pasm. Olejowanie należy zacząć od nasady, dzięki czemu po pewnym czasie problem z nadmiernym wydzielaniem sebum zostanie zniwelowany. Podobnie, jak w innych przykładach, po olejowaniu należy dokładnie zmyć produkt z włosów. Efekty regularnego olejowania włosów Jeżeli będziesz konsekwentna w działaniu oraz regularna, szybko zauważysz wspaniałe rezultaty dzięki olejowaniu włosów. Już po kilku zabiegach efekty staną się widoczne, a to dopiero początek! Po dłuższym stosowaniu olejowania zyskasz jeszcze więcej: włosy przestaną wypadać;

cebulki wyraźnie się wzmocnią, a dzięki temu włosy zaczną szybciej rosnąć;

; uregulowany zostanie proces nadmiernego wydzielenia łojotoku;

włosy staną się bardziej elastyczne i wygładzone;

końcówki przestaną się łamać;

koniec z poplątanymi pasmami podczas szczotkowania;

