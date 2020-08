Olga Frycz pływa kajakiem z dwuletnią Heleną. "Trzeba mieć w sobie odwagę"

Olga Frycz od dłuższego czasu przebywa na wakacjach z córką Heleną w Dźwirzynie. Okazuje się, że od 30 lat tam przyjeżdża. "Macie takie miejsca, do których jeździcie od wielu lat? Bardzo możliwe, że ja na tym cypelku pierwszy raz siedziałam, jak byłam w wieku Heleny. Dźwirzyno. Jezioro Resko. Stanica Wodna. Niezmiennie od trzydziestu lat" - poinformowała na swoim profilu na Instagramie.

Olga Frycz przygotowuje się do spływu

Aktorka nie tylko korzysta z uroków Morza Bałtyckiego, lecz i z Reska Przymorskiego, pobliskiego jeziora. Teraz zabrała dwulatkę na kajak. Okazuje się, że przygotowuje się już do spływu".

"Zaczęłyśmy już z Heleną przygotowania do przyszłorocznego spływu Czarną Hańczą. Za dwa lata 'zrobimy' chyba Dunajec. Kajakiem. Wiadomo. Ale trenujemy na SUP i bardzo nam się to podoba" - napisała.