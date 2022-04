On My Wall prezentuje nową kolekcję plakatów od polskich artystów

On My Wall prezentuje nową kolekcję plakatów, która uwzględnia różnorodność świata sztuki. Artyści udostępniający swoje prace stanowią mariaż stylów i twórczych osobowości. Selekcja dzieł przefiltrowana przez DNA marki, tworzy wyjątkową niespodziankę dla wszystkich, którzy pragną zaprosić sztukę do wnętrz swojego domu. Prace dostępne w On My Wall zostały stworzone przez utalentowanych twórców: Sonię Dubois, Annę Glik, Malwinę Jagórę, Anetę Klejnowską, Igora Kubika, Weronikę Kuc, Zofię May, Joannę Mudrowską, Joannę Polaczyk, Barbarę Pospischil, Karolinę Pawelczyk, Małgorzatę Rusiecką, Zuzannę Skrętek, Olę Szczepaniak, Alex Woronowską. Większość plakatów pochodzi z pracowni polskich artystów, choć w propozycji pojawił się także zagraniczny akcent w postaci grafik uznanej kanadyjskiej malarki Ishity Banerjee. Oprócz kolekcji głównej na stronie znajduje się też limitowana seria wydruków artystycznych, dostępnych wyłącznie w 30 numerowanych kopiach. Są to prace stworzone przez gwiazdy polskiej sceny artystycznej. Za selekcję prac odpowiada dyrektor artystyczny Marcin Brzeziński.