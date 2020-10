WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 6 Gedeon Richteropiniepolkiszczęściesamopoczucie kobietraport 2 godziny temu Informacja prasowa Optymistyczna jak Polka Czy pandemia unieszczęśliwiła Polki? A może udowodniła znaną tezę o godnej podziwu wytrzymałości i odporności psychicznej kobiet? Z najnowszego raportu „Szczęście i kobiecość

w czasie zmian” przygotowanego na zlecenie Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. wynika, że sytuacja pandemii podzieliła kobiety i u niespełna połowy miała negatywny wpływ na poczucie szczęścia.

Podziel się Optymistyczna jak Polka (Materiały prasowe) Można byłoby spodziewać się, że w sytuacji pandemii większość kobiet odczuje znaczący spadek poczucia szczęścia – zaburzone poczucie bezpieczeństwa, nieprzewidywalność sytuacji i utrata, w większym lub mniejszym stopniu, kontroli nad własnym życiem to czynnki jednoznacznie obniżające poczucie szczęścia. Mimo to większość, bo aż 60% Polek deklaruje, że pandemia nie wpłynęła na ich poczucie szczęścia lub miała nań pozytywny wpływ. 14% kobiet obecnie czuje się bardziej szczęśliwa niż przed pandemią. 40% mówi, że czuje się mniej szczęśliwa, aaż 46% Polek zauważa, że ich poczucie szczęścia nie uległo zmianie – czują się tak samo jak przed pandemią. Szklanka do połowy pełna 14% Polek, które czują się teraz szczęśliwsze, niż przed pandemią dowodzi, że dla niektórych konieczność zwolnienia tempa życia okazała się być niespodziewanym prezentem od losu. Codzienny pęd, w którym uczestniczy wiele kobiet nie sprzyja czerpaniu radości z życia i nie zostawia czasu na własny rozwój. Paradoksalnie sytuacja tej grupy Polek przed pandemią była mniej korzystna, niektóre wprost określają się beneficjentkami koronawirusa. Według mnie te kobiety mogły zatrzymać się i zmienić coś w swoim życiu, przewartościować, mówi Aga Kozak, coacherka, specjalistka od wellbeing i pomysłodawczyni Instytutu Dobrego Życia. Z moich obserwacji wynika, że część osób odebrała pandemię jak lekcję, ale część – ta, która nie była np. zamknięta w domu z dziećmi – jako okazję do dłuższego odpoczynku, takiego "nareszcie”. Są też osoby, którym brakowało więzi z rodziną i je wzmocniły. Jest jeszcze jeden interesujący czynnik, który ma wpływ na zwiększone podczas pandemii poczucie szczęścia: świadomie przeżyty lęk pandemiczny to lęk nie tyle przed kryzysem, ale przed śmiercią. Lockdown, wszechobecna choroba, statystyki dotyczące śmierci mogły spowodować efekt jak po "warsztatach z umierania”, które opisuje Katarzyna Boni czy ten, który obserwują psychologowie lub coachowie, gdy pytają o rzeczy, które chcielibyśmy jeszcze zrobić przed śmiercią”. Pandemia? Nie robi różnicy 46% Polek zastanawiając się nad własnym poczuciem szczęścia podczas pandemii zauważa, że właściwie nie widzi żadnej różnicy pomiędzy czasem sprzed pandemii, a chwilą obecną. Codzienność tych kobiet nie zmieniła się w sposób dla nich dotkliwy. Życie toczy się podobnie, sprawy dla nich najważniejsze: miłość, rodzina, bliskie relacje są oparciem i dają poczucie stałości. Poczucie bezpieczeństwa Polek często buduje się nie na ekonomicznym balansie, lecz dobrostanie rodziny, poczuciu „ogarnięcia”, tym, co profesor Jolanta Brach-Czaina nazywa w słynnej książce „Szczeliny istnienia” „krzątaniem się” – kwintesencją polskiej kobiecości. Porządkować, krzątać się, troszczyć się i zabiegać, to nadaje sens kobiecości. A także, jak widać w wynikach tych badań, pozwala zachować stabilność i utrzymać poczucie szczęścia w zmieniającym się świecie – mówi Aga Kozak. Pandemiczny spleen Powody, dla których 40% Polek czuje się mniej szczęśliwe niż przed wybuchem pandemii koronawirusa są złożone. Z jednej strony czynniki racjonalne – większe obciążenie ze względu na konieczność łączenia pracy zdalnej z opieką nad dziećmi i innymi członkami rodziny, utrata zatrudnienia, ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu, a z drugiej emocjonalne: poczucie zagrożenia i niepewności. Aga Kozak podkreśla: wiele kobiet doznało urealnienia: mieszkanie okazało się za małe, dom i dzieci na głowie kobiet, problemy związkowe rozmywające się w codziennym wychodzeniu do pracy i obowiązkach nagle nabrzmiały i ukazały się w pełnej krasie. Dla wielu kobiet poczucie niespodziewanej zmiany, zachwiania porządku jest dotkliwe i budzi napięcie. Zakazy, restrykcje mimo, że respektowane i postrzegane jako służące wspólnemu dobru ciążą i nieustannie przypominają o zagrożeniu. Odczucie, że nie tyle „jest gorzej”, co „nie jest tak, jak było” ujawnia tęsknotę za światem nieskrępowanej konsumpcji i pozornej nieśmiertelności. Wyhamowanie, ograniczenie wolności rodzą frustrację – podsumowuje Aga Kozak. Dodatkowo dla wielu kobiet przeniesienie życia w przestrzeń wirtualną, mniej kontaktów z ludźmi jest przykrym ograniczeniem, odbiera radość czerpaną z mniej i bardziej głębokich relacji pozarodzinnych. Jeszcze przed pandemią powszechnie mówiło się o „screen fatigue”, czyli ekranozmęczeniu. Zmęczenie wszechobecnymi ekranami stało się jeszcze bardziej widoczne

w erze koronawirusa. Wiele Polek aktywność zawodową przeniosło na Zoom, Skype czy MS Teams. Warto też podkreślić, że to głównie kobiety pomagały swoim dzieciom podczas lekcji zdalnych prowadzonych przy pomocy tych platform. Ten zintensyfikowany zdalny kontakt miał negatywny wpływ na zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne Polek. Konieczność redukowania kontaktu z innymi ludźmi do wersji online jest odebraniem jednego z najbardziej ludzkich wymiarów istnienia: nieskrępowanej komunikacji twarzą w twarz. Raport „Szczęście i kobiecość w czasie zmian" powstał na podstawie badania, które przeprowadzono w maju 2020 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., dla której troska o zdrowie kobiet jest priorytetem. Badanie przeprowadzono na Polkach w wieku 18+ lat, próba reprezentatywna ze względu na cechy demograficzne wyniosła N=1000.