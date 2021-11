Organizuje wesele bez dzieci. Rodzina nie może tego znieść

"Na imprezie będzie spożywany alkohol, a dzieci niekoniecznie powinny być tego świadkami. Na weselach jest głośno, sporo osób jest nietrzeźwych, więc to niezbyt bezpieczne miejsce dla kilkulatków. Kelnerzy noszą też gorące dania czy szkło, a o katastrofę łatwo" – czytamy w wiadomości, którą wysłała do matki. "Przestań, bo to bzdety. (…) Ty już nie wiesz, co robisz" – odpowiedziała jej.