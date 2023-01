Osobowość histrioniczna - charakterystyka i leczenie zaburzenia osobowości

Trudno jest przyjaźnić się czy pozostawać w związku z osobą histrioniczną, ponieważ takiej osobie zależy tylko na cudzej uwadze, ale sama nie chce jej nikomu dawać. Może też mieć bardzo zmienne nastroje – jeśli czuje się niedoceniana i niezauważana lub odbiera jakieś słowa za krytykę, a więc atak na nią, może reagować bardzo gwałtownie. Może w jednej chwili zrywać znajomości, przerywać więzy z innymi, by w drugiej wracać do danej osoby i ponownie domagać się całkowitej uwagi, jakby wcześniej nie doszło do żadnej awantury czy zerwania stosunków. Takie osoby nie są autentyczne w swoim przeżywaniu, są za to teatralne i skrajnie egocentryczne. Inne osoby traktują przedmiotowo. Bywają też prawdziwymi mistrzami w manipulacji i często stosują szantaż emocjonalny w stosunku do najbliższych.