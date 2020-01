WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Oszczędna elegancja. Piękne sukienki za grosze Nowa, ładna sukienka to dla kobiety zawsze powód do małej lub większej radości. Bez względu na to, czy wkładasz ją raz na jakiś czas, czy codziennie, z pewnością zależy ci na tym, aby była ładna i niedroga. Jeśli dodatkowo sprawdzi się na różnych okazjach – jeszcze lepiej. Pochwal się nową sukienką... Jeśli masz ochotę na dobrze zacząć 2020 rok, być może spodoba ci się jedna z oryginalnych sukienek, których pełno na posezonowych wyprzedażach. Czas niskich nawet o 70 proc. cen jest dobry na eksperymenty ze stylem i modą. Prosta sukienka w ciekawym kolorze zawsze się przyda, a model w szarości lub czerni mogą zdobić fantazyjne rękawy. Możliwości są setki - aż trudno wybrać jedną. Tańszych sukienek do pracy nie znajdziesz... Za eleganckie uchodzą sukienki z tkanin wysokiej jakości, starannie uszyte i zaprojektowane z myślą o korzystnym wyglądzie i dobrym samopoczuciu noszącej je osoby Powinny spełniać podstawowe kryteria etykiety – nie odkrywać zbyt wiele, mieć stosowny do okazji kolor, a także styl i grubość właściwe dla okoliczności. Jeśli dodatkowo podkreślają urodę właścicielki i są modne – mamy ideał. Co w sytuacji, kiedy upatrzona sukienka spełniające wszystkie te kryteria przekracza budżet? Odpowiedź to sprytne fasony, takie jak: szmizjerka, sukienka z rozkloszowanym dołem i modele trapezowe. Najlepiej, aby miały długie rękawy (łatwiej je podwinąć długie niż zakryć krótkie) i były wykonane z klasycznych, gładkich i niezbyt grubych tkanin o matowej powierzchni. Nie powinny być zbyt cienkie, zanadto obcisłe, ozdobne czy dziwaczne w kroju. Z drugiej strony nie muszą też być całkiem proste - wybierz taką, którą wyróżniają choćby ciekawe guziki. Modne i ciepłe — sukienki swetrowe Sukienki swetrowe to jedno z naszych ulubionych ubrań na zimę. Nosimy je i do sneakesów z legginsami i do eleganckich kozaków i cienkich rajstop. Miękka dzianina (najlepiej z dodatkiem ciepłej wełny) to idealne rozwiązanie, kiedy chcemy, żeby było nam ciepło, ale nie chcemy zakładać zbyt wielu ubrań. To naprawdę działa! Ponadczasowa klasyka – to się nie nudzi Kolorowe apaszki, szale i odrobina biżuterii — wystarczą drobiazgi, aby ze stylizacji z klasyczną maa czarna "wyczarować" coś całkiem nowego. Wiele prostych fasonów czarnej sukienki to klasyczne, mało rzucające się w oczy fasony, które nie zmieniają się przez lata. Łatwo dopasujesz je zarówno do zimowej stylizacji z ciepłym płaszczem, jak i eleganckimi czółenkami. Nowa sukienka to czysta przyjemność, ale jeśli chcemy mieć kilka do wyboru, wyzwaniem staje się budżet. Temu można zaradzić wybierając kilku\a uniwersalnych modeli w atrakcyjnych wyprzedażach lub stawiać na sukienki "2 w 1" - np. Dzianinowe fasony, które włożysz do jeansów, a potem do eleganckich butów i rajstop. Hity wyprzedaży w tej kategorii to zwłaszcza modele miękkie w dotyku, przyjemne otulające ciało w mroźny dzień i z dodatkiem prawdziwej wełny.