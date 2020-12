Oszczędzaj jeszcze więcej na jedzeniu. Sprawdź, jak to robić

Dobrze przygotowana lista zakupów to podstawa

Aby dobrze przygotować listę zakupów, sprawdź, czego dokładnie w najbliższym czasie będziesz potrzebować np. do przygotowania posiłków. Wypisz tylko te produkty, których nie masz w domu lub się wkrótce skończą. Listę warto przygotować w aplikacji zakupowej, gdzie od razu można odhaczać włożone do koszyka produkty. Pamiętaj też, aby nie kupować z pustym żołądkiem. Unoszące się w sklepie zapachy będą bowiem kusiły cię do zakupu produktów spożywczych, których nie potrzebujesz. Porównuj ceny artykułów pochodzących od różnych producentów. Zwróć też uwagę na te oznaczone logo marki własnej sklepu, w którym robisz zakupy. Zazwyczaj nie odbiegają one jakością od produktów znanych producentów, a są znacznie tańsze.