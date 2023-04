Oto cena weselnego "talerzyka". Kwoty zwalają z nóg

Przyjmowanie pieniędzy zamiast prezentów to dość powszechny zwyczaj podyktowany bardzo logicznymi pobudkami. Zamiast otrzymania miłych, ale nie zawsze potrzebnych prezentów, nowożeńcy mogą przeznaczyć otrzymaną kwotę np. na podróż poślubną czy mieszkanie. Przyjęło się, że do koperty weselnej powinno wrzucić się co najmniej tzw. talerzykowe.