WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 3 ubraniainnowacje w polscesklep odzieżowy Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska 4 godziny temu Materiał powstał dzięki uprzejmości Modivo Otwarcie pierwszego salonu MODIVO. Sklep zachwyca markami i innowacjami We wtorek odbyła się wielka uroczystość z okazji otwarcia pierwszego sklepu MODIVO w Polsce. Nie zabrakło oczywiście gwiazd, takich jak Maja Hyży, Małgorzata Rozenek-Majdan, Maja Sablewska czy Joanna Horodyńska. Mieliśmy okazję zobaczyć interaktywne przymierzalnie! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Otwarcie pierwszego sklepu MODIVO w Polsce (Archiwum prywatne, Fot: Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska) Brak tradycyjnych wieszaków i tablety zamiast regałów z ubraniami – tak wygląda pierwszy w Polsce salon odzieżowy MODIVO, który został uruchomiony przez spółkę ebuwie.pl. We wtorkowy wieczór olśniewające wnętrza luksusowego sklepu odzieżowego MODIVO, który znajduje się w warszawskiej Galerii Młociny, zgromadziły tłumy celebrytów i ludzi związanych ze światem mody. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Café society polskiego show biznesu Na złotej ściance z logo urodzinowej marki swoje kreacje prezentowało wiele gwiazd, m.in. Maja Hyży i Małgorzata Rozenek-Majdan, które jak widać, bardzo szybko wróciły do formy po porodzie. Zjawiła się także Anna Dereszowska, Wiktoria Gąsiewska, Anna Mucha czy Antek Królikowski z Joanną Opozdą. Nie umknęła nam także obecność Natalii Siwiec, która dopiero co obchodziła urodziny swojej córeczki, a teraz postanowiła świętować z MODIVO. Materiały prasowe Na imprezie pojawiły się także znane stylistki, takie jak Maja Sablewska oraz Joanna Horodyńska, uważana za jeden z autorytetów w dziedzinie mody. Oprócz znanych twarzy gośćmi wydarzenia były influencerki znane doskonale z mediów społecznościowych i liczni dzienikarze, m.in. z redakcji "Vogue Polska". W centrum zainteresowania fotoreporterów początkowo była głównie śmietanka towarzyska, ale uwagę publiczności przykuło w pewnym momencie pojawienie się na scenie Oliviera Janiaka, który zapowiedział wystąpienie organizatorów wieczoru. O prezentacji kolekcji, a także strategii marki mówiła m.in. Paulina Ciecierska, dyrektor marketingu MODIVO. Archiwum prywatne (Archiwum prywatne) Spodnie od Versace i torebka od Michaela Korsa Salon odzieżowy MODIVO to starannie wyselekcjonowane ubrania, buty i dodatki od niemal 150 prestiżowych marek. Znajdziemy tu m.in. Pinko, Versace Jeans Couture, Michael Kors, Liu Jo, DKNY, Twinset, Elisabetta Franchi, Calvin Klein, Ralph Lauren czy Emporio Armani. – Jeżeli chodzi o prezentację produktów na naszej stronie modivo.pl, staramy się łączyć je w odpowiedni sposób. Bierzemy pod uwagę zarówno DNA każdej z marek, jak i potrzeby naszych klientów. Staramy się tworzyć total looki, miksujemy i tworzymy jak najlepsze stylizacje – mówi Paulina Ciecierska, dyrektor marketingu MODIVO. Luksusowe metki i odzież od znanych projektantów to nie wszystko. Sklep MODIVO zaskakuje przede wszystkim innowacyjnymi rozwiązaniami, które doskonale wpisują się w nowoczesny design. Salon działa podobnie do istniejących już sklepów eobuwie.pl. W wyborze odpowiednich produktów pomagają doradcy oraz… nowoczesne technologie. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Tablety zamiast regałów z ubraniami Zamiast tradycyjnych wieszaków i półek z bluzkami czy sukienkami klienci mogą teraz skompletować zamówienie za pomocą dostępnych w salonie tabletów. W MODIVO jest aż 65 takich urządzeń – każde zamontowane tuż przy wygodnej kanapie. Klienci mogą również skorzystać z rady concierge’a, który pomoże dobrać stylizację i dostarczy zamówienie bezpośrednio do przymierzalni. Można powiedzieć, że jest to zupełnie nowy wymiar robienia zakupów. Bez tłumów, kolejek czy przeglądania setek modeli na wieszakach. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Dopełnieniem całości jest oryginalna przestrzeń z interaktywnymi przymierzalniami, które motywem nawiązują do światowych stolic mody. Jednym z niestandardowych rozwiązań jest to, że za pomocą ekranu w przymierzalni klienci mogą zmienić rozmiar wybranego ubrania, a nawet dobrać kolejne produkty bez konieczności opuszczania pomieszczenia. Sklep stacjonarny MODIVO to jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie moda idzie w parze z nowymi technologiami. Zachęcamy, by na własne oczy przekonać się, jak to wszystko działa w praktyce! Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Materiał powstał dzięki uprzejmości Modivo Materiał powstał dzięki uprzejmości Modivo Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze