OTWÓRZ SIĘ NA ZMIANY RAZEM Z NOWĄ AMBASADORKĄ TRIUMPH MARTYNĄ WOJCIECHOWSKĄ

Czy rewolucja może polegać na idealnym dopasowaniu? Tak! Bez względu na to czy Twoje ciało zmienia się w wyniku działania hormonów czy wahań wagi w ciągu miesiąca, biustonosz Fit Smart zapewni Ci wsparcie każdego dnia. Jest to możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanej, elastycznej koronce 4D, miseczkom z elastycznej pianki 4D oraz bezfiszbinowej konstrukcji wewnętrznej, które gwarantują doskonałe podtrzymanie i dopasowanie do kształtu i rozmiaru biustu. Fit Smart został zaprojektowany tak, by dać kobietom poczucie komfortu podczas codziennych wyzwań i zmian, których doświadczają.