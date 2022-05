P&G, Polska Fundacja Olimpijska oraz sieć sklepów Biedronka łączą siły, by wspierać wychowanie kolejnych pokoleń sportowców

Jak szkoły mogą otrzymać dofinansowanie dla swoich sportowych projektów?

Do akcji mogą dołączyć wszystkie szkoły podstawowe w Polsce. Cały projekt "Dzień na Medal" podzielony jest na dwie fazy. Od 19 maja do 16 czerwca szkoły mogą zgłaszać projekty, na które chciałby otrzymać dofinansowanie. Powinny one dotyczyć działań, dzięki którym więcej dzieci będzie mogło rozwijać swoje sportowe pasje. Aby zgłosić się do programu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://dzienanamedal.pl i opisać pomysł, który będzie promował aktywność fizyczną wśród uczniów. Drugi etap – czyli głosowanie na najlepszy projekt potrwa od 7 lipca do 4 sierpnia. Będzie w nim mógł wziąć każdy. W efekcie głosowania 33 szkoły, wiejskie i miejskie, reprezentujące wszystkie województwa, mogą liczyć na grant w wysokości do 60 000 PLN. Zwycięzców poznamy do 14 sierpnia 2022.