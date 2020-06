Pachnące i miękkie ręczniki? Zastosuj te triki

Nie przesadzaj z ilością proszku do prania

Na pierwszy rzut oka, mogłoby się wydawać, że więcej detergentu zapewni, że ręcznik będzie ładniej pachniał. Okazuje się, że to poważny błąd. Prawda jest taka, że nadmiar detergentów często pozostaje na ręcznikach, co prowadzi do sklejenia ich włókien, przez co stają się one sztywniejsze i mniej przyjemne w dotyku. Sprawdź też, czy nie masz twardej wody. To kolejny powód tego, że ręczniki tracą puszystość.