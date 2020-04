Pacjent ze szpitala w Sosnowcu apeluje o pomoc. "Siedzimy na sali pomieszani, wyniki ujemne z pozytywnymi"

"Ja proponuje, żeby ludzie wzięli się porządnie za urzędy, które sprawują tutaj jakąkolwiek władzę, bo nikt z tym nic nie robi, to jest jakaś paranoja. Ja mam nadzieję, że ktoś, kto się przejmuje tym wszystkim, co się dzieje, obejrzy to i zareaguje, porozmawia z władzami szpitala, z zarządem i pomyśli, co za tym zrobić. Tak, jak mówię, jestem po 3 ujemnych wynikach i nadal jestem tu trzymany i nie wiem, na jakiej podstawie" – dodaje.