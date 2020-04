WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 4 samotna matkakwarantanna domowakwarantanna z dzieckiemkoronawirus Katarzyna Trębacka 1 godzinę temu Pandemia: Podwójna samotność samotnych matek Pracować w nocy, gdy dzieci śpią, podpierając się nosem, czy zbywać je w ciągu dnia i skupić się na pracy w zatyczkach do uszu z nadzieją, że sobie nic nie zrobią? Wychodzić na dwór narażając się na mandat w wysokości co najmniej 500 zł czy pozwolić maluchom demolować dom modląc się o cierpliwość? Na te i na podobne pytania w dobie pandemii codziennie muszą odpowiadać sobie samotne matki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Zostawić dzieci same w domu czy wziąć je do sklepu narażając się na wrogie spojrzenia ludzi, a czasem awanturę? (Getty Images, Fot: Brendon Thorne) - Najgorsza jest samotność - mówi 41-letnia Magda, mama trzymiesięcznego Szymona i dwóch 11-letnich bliźniaczek: Kasi i Ani. - Niby jest nas czwórka, ale ze wszystkim jestem sama. Dziewczynki w związku z zakazem wychodzenia z domu bez opieki dla osób poniżej 18. roku życia, nie mogą wyjść ani z psem, ani do sklepu na dole, by kupić bułki lub mleko. Wszystko muszę robić sama - wyznaje z łzami w oczach. - A ponieważ Szymon jest jeszcze bardzo mały, nie może zostawić go dziewczynkami nawet na chwilę. Mimo że córki są odpowiedzialne i opiekuńcze, nie powinny sprawować opieki nad maleńkim braciszkiem. Magda z ojcem dziewczynek rozwiodła się, bo ją zdradzał. Córki rzadko się z nim widują, bo ich ojciec mieszka obecnie w Gdańsku, tam pracuje i tam też założył nową rodzinę. Kobieta dwa lata temu poznała Adriana. Współpracował przez krótki czas z jej firmą. Zakochali się w sobie, przynajmniej tak myślała. Była pewna, że znalazła partnera na życie. - Wpadliśmy - tłumaczy. – Adrian, gdy dowiedział się o ciąży powiedział, że albo on, albo dziecko. Chciał żebym ją usunęła. Nie zgodziłam się. Wtedy odszedł. Gdy urodził się Szymon, zadzwoniłam do Adriana i powiedziałam mu, że ma syna. Nie był nim zainteresowany – przyznaje kobieta. Magdzie do tej pory pomagała mama, ale 69-latka ma obturacyjną chorobę płuc i jest w grupie wysokiego ryzyka. Nie wychodzi z domu i sama od córki oczekuję pomocy. - Matka ma ciągle do mnie pretensje, że nie mam czasu zrobić jej zakupów, a ja sama ledwo żyję, jestem na skraju załamania nerwowego. Na dodatek u mnie firmie – zajmuję się leasingiem – coraz głośniej mówi się o zwolnieniach. Nie wiem, co zrobię, gdy zostanę bez pracy. Teraz to nawet nie mogę wystąpić o alimenty do sądu. I tak zanim to zrobię, czeka mnie najpierw sprawa na ustalenie ojcostwa. Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Podejrzenie zakażenia to dla mnie ulga Teresa jest 33-letnią lekarką internistką, pracującą w jednym z wrocławskich szpitali. – Ostatnio miałam kontakt z pacjentem zakażonym koronawirusem – opowiada kobieta. – Zostałam skierowana na przymusową kwarantannę. Choć trudno w to uwierzyć, ucieszyłam się z tego, bo w końcu nie musiałam się martwić, co zrobić z dziećmi. Dotychczas, gdy chodziłam do pracy, moimi maluchami - 4-letnią Zuzką i 6-letnim Tymkiem - zajmowała się sąsiadka. Ledwo mnie na to było stać, ponieważ - jak mówi pani Maryla - kontakt z innymi osobami, zwłaszcza z dziećmi, jest bardzo ryzykowny. To przekonanie kazało sąsiadce liczyć sobie za godzinę opieki podwójną stawkę. Prawdę mówiąc zarabiałam niemal wyłącznie na opiekę nad dziećmi. Przynajmniej tyle dobrze, że ich ojciec, niemiecki lekarz, regularnie płaci stosunkowo wysokie, jak na polskie warunki alimenty. Teresa zastanawiam się, z kim zostawić dzieci po kwarantannie, ponieważ sąsiadka zapowiedziała już, że nie będzie mogła się nimi dłużej zajmować. - Bardzo boi się śmierci - tłumaczy Teresa. - Jeszcze przed kwarantanną wychodziła z dziećmi na spacer na nasz wewnętrzny dziedziniec. Jednak teraz, jeśli w ogóle wychodzi z domu, na twarz zakłada coś co raczej przypomina mały jasiek niż maseczkę, dwie pary rękawiczek, czapkę oraz folię przeciwdeszczową. Choć na początku sąsiedztwo lekarki uważała za wielki walor, to teraz postrzega to jako przekleństwo. Nie wiem, co mam zrobić. Moi rodzice, zresztą ludzie bardzo wiekowi, mieszkają 300 km stąd. Poszukiwania opiekunki skończyły się kompletnym fiaskiem. Nie ukrywam, że wpuszczenie obcej osoby do domu w obecnej sytuacji wiąże się dla mnie też z ogromnym stresem, a nie mogę zrezygnować z pracy w szpitalu. Mam jeszcze kilka dni na zastanowienie, co zrobić, ale sytuacja jest raczej patowa. Chcieli wezwać policję do sklepu Renata jest mamą bardzo energicznej trzylatki o imieniu Krysia. – Moja córka, z którą codziennie przynajmniej trzy godziny spędzałam w parku, zupełnie nie rozumie, dlaczego teraz nie możemy wychodzić – opowiada Renata, 34-letnia dziennikarka. – Ja natomiast nie rozumiem, dlaczego ostatnio wyrzucono nas ze sklepu. Jak zrozumiałam, jego właściciele są głęboko przeświadczeni, że z dziećmi do sklepów chodzić nie wolno. Próbowałam im wytłumaczyć, że przecież nie mogę zostawić trzylatki samej w domu po to, by zrobić zakupy. Ale bezskutecznie. Zagrozili, że wezwą policję, a ja dokładnie zrobiłam to samo. Rozryczałam się w tym sklepie, bo najgorsza w takiej sytuacji jest bezsilność. Żadna z obecnych osób nie stanęła w mojej obronie. Poczułam się jak trędowata. Renata pochodzi z Radomia, gdzie mieszka jej pięcioro rodzeństwa i rodzice. – Najchętniej wyjechałabym do domu i tam przeczekała ten trudny czas kwarantanny narodowej, ale wtedy straciłabym pracę. I tak jestem w znakomitej sytuacji, bo Krysia może kilka godzin dziennie spędzić w prowadzonym przez moją przyjaciółkę domowym przedszkolu. Oprócz Krysi, przyjaciółka zajmuje się jeszcze trójką innych maluchów. W tym, co najbardziej mnie przeraża, są zapowiedzi, że ten stan potrwa jeszcze rok albo półtora. Boję się, że nie wytrzymam tego psychicznie, ze wszystkim jestem sama, nie mam do kogo gęby otworzyć, potrzebuje bliskości drugiego człowieka. Czuję się jakby podwójnie samotna, ponieważ nie dość, że jestem samodzielną mamą, to na dodatek jestem bardzo samotnym człowiekiem, bez jasnej perspektywy na przyszłość – przyznaje kobieta. Samotne macierzyństwo to heroizm Być samotną matką czy samotnym rodzicem jest bardzo trudne już wtedy, gdy społeczeństwo względnie normalnie funkcjonuje. W czasie pandemii opieka nad dzieckiem w pojedynkę ociera się o heroizm i wymaga umiejętności niemal ekwilibrystycznych - mówi Katarzyna Szymańska, psycholożka. - Najtrudniejsze do udźwignięcia jest poczucie całkowitego osamotnienia, jednoosobowej odpowiedzialności za siebie i drugiego, małego człowieka. Niestety w sytuacji zagrożenia życia, a z taką mamy do czynienia w czasie pandemii, rośnie w ludziach poziom agresji. A samotna matka jest łatwym celem - mówi Szymańska. - Dwa dni temu byłam świadkiem takiej sytuacji: za dziesięć dwunasta przed sklepem warzywnym w mojej dzielnicy stanęła pani z dwójką kilkuletnich dzieci. Wychodzące ze sklepu starsze małżeństwo zrobiło jej karczemną awanturę, że stając przed sklepem z dziećmi naraża starsze osoby na śmierć. Nie wiem, czy ta pani była samotną matką, ale na pewno znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Obecnie zachowania, postrzegane dotąd jako normalne, zgodne z prawem, nie mieszczą się w kanonie zachowań dopuszczalnych. Ale ten zbiór zasad jest nowy i każdy interpretuje go jak umie. W takich sytuacjach, obok dezorientacji, pojawia się poczucie bezsilności. Myślę, że właśnie to ono często towarzyszy rodzicom samodzielnie wychowującym dzieci. A potęguje je brak wsparcia instytucji państwowych w opiece nad maluchami - podsumowuje psycholożka. Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia opublikowało specjalny film.