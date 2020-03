Pasje księżniczki Kate. Kim byłby dziś, gdyby nie wyszła za Wilhama

Księżna Kate z dnia na dzień stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej fotografowanych kobiet na świecie. Kim byłaby dzisiaj, gdyby nie ślub z pierwszym synem księcia Walii?

Kate Middleton. Czym zajmowałaby się zawodowo, gdyby nie ślub z księciem

Kate Middleton miała pasje, o których można przeczytać w książce "Kate. Księżna Cambridge" autorstwa Marcii Moody. W rozmowach z osobami bliskimi księżnej pisarka dowiedziała się, że na studiach Kate pasjonowała się modą. Mając 22 lata zatrudniła się w sklepie z ubraniami marki Really Wild Clothing. Wybrała właśnie ten, ponieważ to sklep przy szkółce strzeleckiej, do której uczęszczała. A ubrania przypadły jej do gustu, bo łączyły w sobie elegancję, klasykę i miejski szyk.

Później miała jeszcze jeden epizod związany z modą. Pracowała w firmie odzieżowej Jigsaw. Do jej obowiązków należało wyszukiwanie dodatków, które pasowałyby do stylu ubrań tej marki.