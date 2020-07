Paulina Sykut postawiła na kontrowersyjny kolor sukienki. Mało komu pasuje

Paulina Sykut po raz kolejny pokazuje, że ma talent do kreowania letnich stylizacji. Tym razem gwiazda postawiła na żywy kolor, w który nie każdemu pasuje. Jej niedzielny look z Instagrama zrobił prawdziwą furorę.

Sukienka na lato Pauliny Sykut

Prowadząca program "Taniec z gwiazdami" chętnie chwali się swoimi stylizacjami. Cienią ją za to fanki, które praktycznie pod każdym nowym zdjęciem pytają, co gwiazda ma na sobie. To dowód na to, że jej styl jest naprawdę inspirujący. Nie inaczej było przy okazji najnowszej stylizacji.