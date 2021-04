Pedicure hybrydowy 2021 – jak go wykonać oraz jakie kolory i wzory będą modne tej wiosny?

Pedicure hybrydowy to od dłuższego czasu nieprzemijający trend w stylizacji paznokci u nóg. Ten przyjemny dla paznokci zabieg zyskuje na popularności zwłaszcza w ciepłych miesiącach, kiedy starannie wykonanym pedikiurem można się pochwalić, zakładając odkrywające stopy sandałki. A jaki będzie najmodniejszy pedicure hybrydowy 2021?

Pedicure hybrydowy można wykonać samodzielnie w domu, jak i w salonie kosmetycznym

Pedicure hybrydowy to zabieg kosmetyczny bardzo podobny do manicure hybrydowego, z tą różnicą, że wykonuje się go na paznokciach u stóp, a nie u rąk. Większość kobiet decyduje się na wykonanie pedicure u profesjonalnej kosmetyczki w salonie, są jednak też zwolenniczki domowych zabiegów. Jednak by samodzielnie wykonać w domu pedicure hybrydowy (sprawdź modne stylizacje proponowane przez markę lakierów Semilac), to oprócz umiejętności, trzeba też mieć odpowiednie narzędzia, takie jak pilniki, polerki, lakier hybrydowy będący połączeniem standardowego lakieru z żelem i oczywiście lampę UV lub LED, która służy do utwardzenia paznokci podczas zabiegu pedicure.

Jakie są zalety pedicure hybrydowego?

Jako główną zaletę pedicure hybrydowego wymienia się w pierwszej kolejności wytrzymałość lakierów, które utrzymują się na płytce paznokci (nawet do 4 tygodni, bez wyraźnych uszczerbków) zdecydowanie dłużej niż standardowy lakier. Co więcej, paznokcie pokryte lakierem hybrydowym stają się twardsze, bardziej odporne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne czy złamania. Lakier hybrydowy jest też odporny na ścieranie. Same decydujemy o tym, jaki kolor bądź wzór nadamy naszym paznokciom. Paleta barw marki jest naprawdę szeroka, choć wiosną klientki najczęściej decydują się na pastelowe odcienie, wszelkie róże, beż czy zyskujący na popularności odcień pistacjowy.

Jak starannie wykonać pedicure hybrydowy?

Oczywiście przed nałożeniem lakieru hybrydowego trzeba wykonać dokładny pedicure kosmetyczny stopy, aby przygotować ją do głównej części tego zabiegu. Starannie piłuje się i w razie potrzeby skraca paznokcie, a także pozbywa się nieestetycznych skórek narastających na płytkę paznokcia. Po oczyszczeniu paznokci (warto je przetrzeć cleanerem) można zacząć nakładać bazę. Po zaaplikowaniu produktu, na 30, 60, 90 lub 120 sekund wkłada się stopy do lampy UV lub LED, gdzie baza na paznokciach zostanie utwardzona. Następnie nakładmy wybrany kolor trwałego lakieru hybrydowego i ponownie utwardzamy go w lampie. Na koniec nakłada się top i również utrwala. Po wszystkim można posmarować paznokcie olejkiem bądź odżywką, co doda im połysku i blasku.

Pedicure hybrydowy 2021 – co będzie modne?

Pedicure hybrydowy 2021 to przede wszystkim powrót do klasycznej czerwieni, ale też stawianie na jej jaśniejsze odcienie. Na takiej czerwonopochodnej palecie barw pięknie będą prezentowały się delikatne wzory liści w złotym odcieniu. Nieśmiertelnymi motywami, które warto wykonać na paznokciach wiosną, są też szablony kwiatów. Wspomniane wcześniej pastelowe barwy to także top of the top tej wiosny w pedicure hybrydowym, a na subtelnych odcieniach beżu, pistacji, mięty czy pudrowego różu wspomniany delikatny wzór, np. płatków kwiatka, będzie wyglądał bardzo elegancko. Pedicure hybrydowy 2021 zachęca do łączenia pastelowych barw. Nie musimy ograniczać się do jednolitych kolorów, możemy np. naprzemiennie pomalować je różem i beżem – to wyjątkowo modne połączenie tej wiosny. Wzorki najlepiej wykonywać pędzelkami lub drewnianymi patyczkami, ponieważ mamy wówczas pewność, że zachowamy precyzję. Pomocne są także pyłki czy naklejki wodne, które łatwo aplikuje się na paznokcie i które cieszą się ogromną popularnością.