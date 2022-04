Peptydy w pielęgnacji – sprawdź, dlaczego powinnaś wiedzieć o nich więcej

Zastosowanie peptydów w pielęgnacji skóry – przywróć jędrność bez botoksu!

Cera dojrzała, z wyraźnymi oznakami upływu czasu, potrzebuje czasami radykalnych działań. Wiele pań boi się jednak sięgać po metody takie jak botoks czy inne inwazyjne próby przywrócenia skórze młodości. Z pomocą przychodzą kosmetyki z peptydami, dedykowane dla skóry dojrzałej. Te krótkołańcuchowe białka zawarte w kremie czy serum łatwo się wchłaniają i przenikają do głębszych warstw skóry, przywracając jej jędrność i elastyczność. Wyrównują i poprawiają koloryt cery, przyspieszają procesy naprawcze i stymulują syntezę elastyny oraz kolagenu. W bezinwazyjny sposób wygładzają zmarszczki i poprawiają owal twarzy, co pozwala odzyskać wyraźnie młodszy wygląd. Dobroczynne właściwości peptydów wykorzystywane są również w produkcji balsamów do ciała, zwłaszcza tych wyszczuplających i antycellulitowych. Jeśli zależy nam na rewitalizacji skóry dojrzałej, możemy sięgnąć na przykład po serum aktywujące młodość z peptydami Anew Avon w klasycznej postaci lub w saszetkach. Pobudzi ono komórki skóry do produkcji takich składników jak kwas hialuronowy, kolagen i elastyna, co przy regularnym stosowaniu w krótkim czasie poprawi kondycję i wygląd skóry. Szczególnie cenne w kosmetykach są neuropeptydy i peptydy transmitujące. Neuropeptydy hamują produkcję substancji prowadzących do skurczu mięśni odpowiadających za mimikę twarzy, dzięki czemu zmarszczki stają się mniej widoczne. Peptydy transmitujące ułatwiają wnikanie w głąb skóry składników odżywczych z kosmetyków i pobudzają komórki skóry do produkcji elastyny i kolagenu. Redukują stany zapalne, mają też działanie antyoksydacyjne. Kremy z ich zawartością są doskonałe do niwelowania podrażnień po zabiegach z zastosowaniem retinolu lub kwasów AHA.