Perfekcyjne espresso – jakie tajemnice skrywa ta popularna kawa?

Espresso, czyli pierwsza w historii kawa z ekspresu

Historia espresso jest dość krótka w porównaniu do historii samej kawy pijanej na świecie od wieków. Pierwszy w dziejach ekspres do kawy skonstruował Włoch Luigi Bezzera w 1901 roku. Jednak początkowo tego typu urządzenia działały na zasadzie dość wolnego przepływu wody i pary wodnej przez zmielone ziarna. Dopiero w połowie ubiegłego stulecia urządzenia udoskonalono na tyle, by para wodna nie zmieniała smaku i aromatu napoju. Kawa zyskała w ten sposób dzisiejszą postać. Woda podgrzana do blisko 100 stopni jest przepuszczana przez mały ekspres do kawy pod bardzo wysokim ciśnieniem. Co ciekawe, nazwa napoju wywodząca się z języka włoskiego nie odnosi się do jego szybkiego przyrządzania, a metody powstawania – poprzez wyciskanie. Stała się na tyle popularna, że dostaniemy ją w każdej kawiarni, a także bez trudu przygotujemy w domowym zaciszu, np. wykorzystując w tym celu kapsułki espresso i ekspres.