Perfumy na upalne dni – jakie wybrać?

Mgiełki do ciała – dlaczego warto ich używać?

Na lato idealne są głównie zapachy w formie mgiełki do ciała. Rozpuszczone w mgiełkach do ciała substancje zapachowe są świetnym rozwiązaniem na upalne dni, doskonale przenikają całe ciało. Takie produkty kosmetyczne odświeżają w ciągu dnia, a zapach subtelnie przenika ubrania. Zapachowe mgiełki np. od Avon są doskonałym uzupełnieniem codziennej rutyny pielęgnacyjnej, a także dodatkiem bądź niekiedy zamiennikiem perfum czy antyperspirantów. Mgiełki do ciała doskonale podtrzymują zapach perfum, a w podróży sprawdzą się jako spraye odświeżające do poprawiania efektu świeżości w ciągu dnia.