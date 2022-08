Personalizowana pielęgnacja z MIX ME UP - nowość od FaceBoom

Każda cera bez względu na wiek czy rodzaj skóry potrzebuje dokładnego oczyszczenia i nawilżenia. Kosmetyki FaceBoom MIX ME UP skutecznie wpływają na poprawę poziomu nawilżenia już na etapie demakijażu, a dodatkowo, dzięki innowacyjnemu podejściu do pielęgnacji, umożliwiają samodzielne tworzenie nowych formuł dopasowanych do indywidualnych potrzeb skóry. Wszystkie produkty z serii MIX ME UP są wegańskie i zawierają od 97% do 99% składników pochodzenia naturalnego.