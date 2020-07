Piękna bielizna na lata. Eleganckie biustonosze w atrakcyjnych cenach

Na dobrej bieliźnie nie powinno się oszczędzać, choć to raczej ukrywany element odzieży. Liczy się dobra jakość, bo bieliznę często pierzemy oraz dobre dopasowanie od sylwetki, aby biustonosze i majtki nie odznaczały się pod ubraniami. Także dobrą i trwałą bieliznę można kupić niedrogo, przy czym nie oznacza to wyboru brzydkich produktów — wręcz przeciwnie.

Dobry stanik nie musi być drogi

Widzisz biustonosz za 19.99 zł? Nie kupuj. Tanie, najczęściej chińskiej produkcji modele mogą nie przetrwać nawet pierwszych kilku prań. Są podatne na deformacje pod wpływem temperatury, wilgoci i zwykłej eksploatacji, wówczas gdy trwały model to jedna inwestycja na długi czas. Łatwo się wyciągają zarówno w obwodzie, jak i kształcie miseczek. W czasie, kiedy zużyje się nawet kilka biustonoszy kiepskiej jakości, trwały i jakościowy produkt nie zmieni swojego kształtu i rozmiaru.

Wybór stanika dobrej jakości to nie tylko kwestia tego, ile ostatecznie wydamy na bieliznę np. w ciągu roku. W wielu przypadkach to także kwestia komfortu i zdrowia, bo kiepskiej jakości biustonosz nie ulży nam w problemach związanych np. z obciążeniem kręgosłupa przez duży biust. Tani stanik może wzmocnić problemy z nadmierną potliwością, problemy skórne, a nawet powodować nieprzyjemne podrażnienia.

Unikaj tandety – ubierz biust w dobry biustonosz

Aby nie przepłacać za bieliznę, której nie będziemy nosić ze względu na złe dopasowanie, warto też odwiedzić specjalistyczny salon brafittingu. Nie są to już jedynie sklepy z tanią bielizną i szyldem salonu brafittingu, a miejsca, gdzie rzeczywiście uzyskamy fachową poradę. Nie trzeba za każdym razem płacić za usługę dopasowania, ale zdobyć wiedzę w zakresie doboru bielizny do swojej sylwetki. Źle dopasowany biustonosz to także nietrafiona inwestycja – może upijać, a także tworzyć nieprzyjemne otarcia w za ciasnych miejscach albo nieestetycznie odstawać, jeśli będzie za duży.

Nie przepłacaj za dobrą bieliznę

Na szczęście jakościowa bielizna w różnych fasonach odpowiadających częstym potrzebom różnych biustów nie należy już do kategorii produktów, za które musimy płacić np. powyżej 200 czy 300 zł. Teraz duży wybór ładnych i solidnych modeli kupimy za niewielkie pieniądze. Spory wybór będziemy mieć nawet w kategorii do 100 zł (wybrane modele). Biustonosz wybieramy w zależności od przeznaczenia, typu biustu i pory roku. Bez względu na to, czy szukamy modelu push-up, sportowego czy stanika do dużego biustu, przede wszystkim szukajmy takiego, który jest wykonany solidnie i starannie, z materiału, który nie podrażnia skóry i nie jest podatny na rozciąganie się.