Piękne włosy to nie tylko geny!

Dawniej dzieliłyśmy włosy po prostu na suche, tłuste i normalne. To już przeszłość. Teraz mówi się głównie o porowatości włosów. Do niskoporowatych zaliczamy te, które są z natury cieńsze, mają gładką, lśniącą powierzchnię i raczej się nie puszą. Nie sprawiają problemów w pielęgnacji, ale trudno je ułożyć, a po wystylizowaniu szybko wracają do pierwotnego stanu. Włosy średnioporowate to takie, które reagują zarówno na temperaturę powietrza, jak i zabiegi pielęgnacyjne. W zależności od pogody i stosowanych produktów mogą być bardziej suche lub względnie gładkie. Do ostatniej grupy należą włosy wysokoporowate – z powodu rozchylonych łusek są suche, matowe, szorstkie i zniszczone. Na skutek określonej temperatury oraz wilgotności (określa ją tzw. punkt rosy) fryzura reaguje puszeniem. Na szczęście na stopień porowatości można wpłynąć odpowiednimi kosmetykami, których skład oparty jest na równowadze PEH.