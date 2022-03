Piękno nie ma wieku! Sprawdź, który składnik jest dobry dla Twojej skóry

Bakuchiol to botaniczny odpowiednik retinolu pozyskiwany z rośliny Psoralea corylifolia stosowanej od lat w tradycyjnej medycynie indyjskiej i chińskiej jako środek przeciwzapalny i wspomagający leczenie chorób skóry. Mimo, iż jego budowa chemiczna nie przypomina struktury retinoidów, składnik ten wykazuje do niego bardzo podobne działanie. Co ciekawe, bakuchiol nie wywołuje podrażnień i zaczerwienienia oraz jest dobrze tolerowany przez skórę wrażliwą, co idealnie się sprawdzi m.in u kobiet w ciąży. Sprawdź nasze propozycje zawierające retinol lub bakuchiol na sephora.pl.