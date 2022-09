Piękno w parze z innowacją – otwarcie Leo Beauty Clinic w Warszawie

Leo Beauty Clinic znajduje się w centrum Warszawy przy ulicy Stawki 4B. Oferuje wszystkie innowacyjne usługi dostępne obecnie na rynku urody – zaawansowane zabiegi kosmetologiczne, usługi medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej. O tym, co wyróżnia klinikę, mówiła Anna Romach, dyrektorka Leo Beauty Club: "Zaletą salonu jest to, że gość może w jednym miejscu poddać się wszystkim rodzajom zabiegów, które są dostępne na rynku urody i kosmetologii. Nie trzeba tracić czasu na szukanie i dojazdy do różnych studiów – wszystko co najlepsze dla twarzy i ciała znajduje się w jednej przestrzeni jakości i komfortu".