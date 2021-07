Piękny uśmiech, czyli zdrowy uśmiech - praktyczne porady dotyczące higieny jamy ustnej

Priorytety w pielęgnacji jamy ustnej

Priorytetem w pielęgnacji jamy ustnej i pierwszym krokiem dbania o jej higienę powinno być szczotkowanie. Dokładne oczyszczenie zębów oraz języka jest kluczowe w szczotkowaniu. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do doboru odpowiedniej dla nas szczoteczki - wtedy warto skonsultować się z dentystą. Ta sama zasada dotyczy doboru szczoteczek dla dzieci - wybór szczoteczki ze specjalistą pomoże nam od najmłodszych lat wpajać dzieciom dobry nawyk chodzenia do dentysty. Ten na pewno również doradzi odpowiednią dla nas technikę mycia zębów. Szczególnie ważny jest również czas szczotkowania - nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Jeżeli mamy problem z poczuciem czasu lub nie możemy zerknąć na zegarek, warto znaleźć sposób na obliczenie długości szczotkowania. Pomóc może np. słuchanie muzyki - mycie zębów powinno trwać tyle, ile średnio trwa jedna piosenka. Czasem potrzebne jest jednak dłuższe szczotkowanie.