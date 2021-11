Pielęgnacja cery podczas kuracji kwasami – sprawdź, o czym musisz pamiętać!

Zabiegi i kosmetyki z kwasami cieszą się obecnie dużą popularnością. Nie ma co się dziwić, są dużo skuteczniejsze niż np. wyciągi roślinne. Aby jednak efekty były naprawdę zadowalające, kluczowe jest to, by dobrać kwas do rodzaju skory i jej problemów. Ważne jest także, by zadbać o skórę przed i po zabiegu.