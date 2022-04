Pielęgnacja ciała i zmysłów

30 lat temu, jako młoda przedsiębiorczyni z pasją do piękna, pracowałam z naukowcami w moim małym laboratorium w Paryżu, aby opracować pierwszy produkt pielęgnacyjny NUXE: Huile Prodigieuse®. Ten suchy olejek był ucieleśnieniem produktu, o którym sama marzyłam: sensoryczny, ale również profesjonalny i skuteczny w pielęgnacji skóry, zgodnie z wymaganiami sektora farmaceutycznego. Był to produkt pionierski w podejściu "konsumuj mniej, ale bardziej jakościowo", które jest obecnie bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej: dzięki swojej wielozadaniowej skuteczności olejku, jak również czystej i wegańskiej formule(1) z olejami botanicznymi, która powstaje w 100% we Francji. Ten uniwersalny produkt pielęgnacyjny wciąż podbija serca nowych konsumentów, z pokolenia na pokolenie... Aby uczcić 30. rocznicę powstania naszego kultowego olejku, wprowadzamy na rynek nową wersję, Huile Prodigieuse® Néroli: pierwszy certyfikowany, organiczny Huile Prodigieuse®, który doda pięknego blasku wszystkim typom skóry. Jego nowy zapach z kojącymi nutami Néroli przynosi spokój i ukojenie: dokładnie to, czego wszyscy potrzebujemy w 2021 roku. - Aliza Jabès, Założycielka i Dyrektor Generalna Grupy NUXE