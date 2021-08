PIELĘGNACJA PO URLOPIE

Pielęgnacja ciała

Płaszcz hydrolipidowy skóry, którego zadaniem jest ochrona naskórka, po lecie, jest naruszony przez słońce. Przez to ciało narażone jest na przesuszenie i szybsze wyparowywanie wody, dlatego trzeba o nie zadbać kompleksowo. Zaleca się więc noszenie naturalnych tkanin, ponieważ to właśnie one są czynnikiem, który najsilniej oddziałuje na skórę, stykając się z nią bezpośrednio. Dlatego ubrania, które nosimy powinny być przewiewne, zapewniać odpowiednie wchłanianie wilgoci, ale też miękkość i przyjemne odczucia podczas noszenia. Warto też dodać do swojej rutyny zaawansowaną metodę suplementacji.