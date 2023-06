Pielęgnacja skóry przyszłej mamy – wszystko co musisz wiedzieć

Ciąża to stan, w którym Twoja skóra będzie potrzebować dodatkowego wsparcia - zwłaszcza na brzuchu i piersiach. By zminimalizować występowanie takich niedogodności jak przesuszenie, swędzenie, czy napięcie, należy skupić się na odpowiednim nawilżeniu. Jak zatem powinna wyglądać idealna pielęgnacja przyszłej mamy?

W całym procesie dbania o skórę w trakcie ciąży stosowanie produktów nawilżających jest niezwykle istotne. Intensywne nawilżanie należy zacząć już od pierwszych tygodni, aby nie dopuścić do przesuszenia skóry. Regularne stosowanie balsamów i olejków będzie miało rewelacyjny wpływ na zwiększenie elastyczności skóry, zwłaszcza w newralgicznych miejscach jak brzuch, piersi, uda i pośladki.

Z pomocą przyszłym mamom przychodzi linia Mama CICA od YOPE. Produkty zostały stworzone na bazie naturalnych składników, które pobudzają regenerację, wzmacniają naskórek i naczynia krwionośne, zapobiegają zaczerwienieniom skóry, a także łagodzą podrażnienia. Dodatkowo działają przeciwobrzękowo i stymulują produkcję nawilżającego kwasu hialuronowego. To wyjątkowa seria oparta na CICA – wąkrotce azjatyckiej, leczniczym ziole o niezwykłym spektrum działania: regeneruje skórę, przyspiesza gojenie ran i blizn, koi, ujędrnia i uelastycznia. Składnik CICA (łac. centella asiatica) był używany do tej pory w dermokosmetykach, a w medycynie tradycyjnej znany jest jako "tygrysia trawa" – mówi się, że tygrysy tarzają się w nim, by zagoić rany.